Bihar Election 2025 LIVE: पटना में PM मोदी का रोड शो, आरा-नवादा में रैलियां... मोकामा में वीणा देवी के लिए वोट मांगेंगे तेजस्वी

Bihar Election Live: बिहार विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है. रैली और जनसभाओं के बीच अब जनता को रिझाने के लिए वादों का दौर शुरू हो गया है. इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो-आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को करीब साढ़े पांच बजे पटना में भव्य रोड शो करेंगे. इसके बाद पीएम का देर शाम को पटना के गुरुद्वारे में प्रार्थना का भी कार्यक्रम है.

वहीं, राहुल गांधी भी आज बिहार जा रहे हैं, जहां वह बेगूसराय और खगड़िया में सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करेंगे. उधर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज मोकामा में पार्टी उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे.

बता दें कि बिहार की 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा- पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.



