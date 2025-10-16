'महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी से भी अच्छा काम बिहार में...', बोले केशव प्रसाद मौर्य

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सियासी पारा चढ़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ राजधानी में पंचायत आजतक का मंच सज गया है. इस खास कार्यक्रम में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है. पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर यूपी से भी ज्यादा अच्छा काम बिहार में हुआ है.
महिलाओं के लिए यूपी से ज्यादा अच्छा काम बिहार में: मौर्य
उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, 'यहां (बिहार में) पहले से जीविका दीदी का कार्यक्रम चल रहा है, मेरे पास भी ये मंत्रालय उत्तर प्रदेश के अंदर है और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी हम अगर देखें तो बिहार ने हमसे बहुत अच्छा काम महिलाओं के लिए किया है.' उन्होंने कहा, 'महिलाओं की सशक्तिकरण का काम होना चाहिए क्योंकि ये भारत की मजबूती के लिए बिहार की मजबूती के लिए आवश्यक है.'
बिहार मॉडल को अपनाएं दूसरे राज्य: मौर्य
बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें
जब उनसे पूछा गया कि वोटरों को योजना के नाम पर पैसा देकर सत्ता पाने का शॉर्टकट है तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि इसे शॉर्टकट मत मानिए. महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम से महिलाओं के लिए जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है इसे सरकार की योजना मानिए. इसे किसी को भी गलत चश्मे से नहीं देखना चाहिए. महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से बिहार की सरकार ने एक शानदार फैसला लिया है जिससे बिहार के गांव का हर परिवार शक्तिशाली होगा इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि बाकी राज्यों को भी इसे मॉडल के तौर पर अपनाना चाहिए.
खुश करना नहीं, सशक्तिकरण मकसद: केशव प्रसाद मौर्य
उन्होंने कहा, महिलाओं को दी गई मदद उन्हें खुश करने के लिए या उनका वोट लेने के लिए नहीं बल्कि ये आधी आबादी के तौर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिया गया फैसला है. उनको आगे बढ़ने के लिए रोजगार युक्त बनाने के लिए किया गया है. अगर वो काम अच्छे से करेंगी तो उन्हें दो लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. ये तो अभी शुरुआती तौर पर उन्हें किसी काम को शुरू करने के लिए ये अवसर दिया गया है.
नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेंगे तेजस्वी: मौर्य
वहीं महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव द्वारा हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिए जाने के वादे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिहार के नौजवान तेजस्वी यादव की बात पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं. ये नौकरी के बदले उनसे जमीन लिखवा लेते हैं, अगर किसी को गलती से नौकरी दे देंगे तो अपनी जमीन मत लिख देना क्योंकि ये घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी लोग हैं. बिहार में इस बार दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि चुनाव नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को किया जाएगा.