बेटी के लिए वोट मांगते हुए मंच पर फूट-फूटकर रोने लगीं मुन्ना शुक्ला की पत्नी, कार्यकर्ताओं के नारे सुन छलके आंसू

बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है. प्रचार में विरोधियों पर तीखे हमले, आरोप और आक्रोश की तस्वीर लगातार दिख रही है. लेकिन चुनावी प्रचार में कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है जहां उम्मीदवार वोट की डिमांड में भावुक हो जा रहे हैं और आंसू बहाते नजर आ रहे हैं.

मामला वैशाली जिले का है, जहां बाहुबली मुन्ना शुक्ला की पत्नी अपनी प्रत्याशी बेटी के लिए वोट मांगने पहुंची थीं. जनता को देखकर वह फूट-फूट कर रोने लगीं. लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की प्रत्याशी हैं. बेटी शिवानी और मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला चुनावी जीत के लिए लगातार दौरा कर रही हैं और लोगों से मिलकर वोट मांग रही हैं.

मंच पर फूट-फूटकर रोने लगीं मुन्ना शुक्ला की पत्नी

मुन्ना शुक्ला अभी जेल में हैं. ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान मुन्ना शुक्ला को जेल भेजे जाने और उन्हें फंसाए जाने का इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है. कल देर शाम एक सभा में वोट मांगने के दौरान मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला कुछ इस कदर भावुक हुईं कि मंच पर ही फूट-फूट कर रोने लगीं.

कार्यकर्ताओं के नारे सुनकर छलके आंसू

हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला को ढांढस बंधाया, तब जाकर वह शांत हुईं. वह भगवानपुर अड्डा चौक पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंची थीं. कार्यकर्ताओं ने जैसे ही 'मुन्ना शुक्ला जिंदाबाद' के नारे लगाए वैसे ही अन्नू शुक्ला भावुक हो गईं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनकी बेटी को समर्थन देने की अपील की.

