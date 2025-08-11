scorecardresearch
 

बिहार: विजय सिन्हा को दो वोटर आईडी पर चुनाव आयोग से मिला नोटिस, डिप्टी CM बोले- मैं जवाब भेजूंगा

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में होने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि मैं नोटिस का जवाब दूंगा.

विजय सिन्हा ने इंडिया ब्लॉक पर साधा निशाना (File Photo: ITG)
विजय सिन्हा ने इंडिया ब्लॉक पर साधा निशाना (File Photo: ITG)

बिहार (Bihar) के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में होने का मामला सामने आया है. चुनाव आयोग द्वारा नोटिस जारी होने के बाद विजय कुमार सिन्हा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला शख्स हूं, नोटिस का जवाब दूंगा. उन्होंने विपक्ष के संसद मार्च को 'नौटंकी' बताया है.

चुनाव आयोग के नोटिस पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि वह जल्द ही इसका जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि वह एक संवैधानिक पद पर हैं और नोटिस का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है.

विजय सिन्हा ने खुद को कानून का पालन करने वाला व्यक्ति बताया है. उनका नाम दो जगहों की वोटर लिस्ट में होने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है.

विपक्ष पर निशाना...

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शहीद दिवस के मौके पर विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा किए गए संसद मार्च को नौटंकी बताया. उन्होंने कहा कि ये लोग लोकतंत्र और भारत की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इन लोगों का 'वोट का जिन्न' अब खत्म हो रहा है.

 
