'बिहार में SIR ने खेल किया, यूपी में नहीं होने देंगे', चुनाव नतीजों पर बोले अखिलेश यादव

बिहार विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना जारी है जिसमें एनडीए की बढ़त साफ नजर आ रही है जबकि महागठबंधन 50 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहा है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ी बात की है.

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर जारी है. अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है. वहीं महागठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है. यानी एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है.आरजेडी और कांग्रेस के महा गठबंधन को करारा झटका मिल रहा है. इसी बीच जब बिहार चुनावों की मतगणना जारी है
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इन चुनाव परिणामों को SIR से जोड़ दिया है. अखिलेश यादव ने बिहार के रुझानों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है.

सोशल मीडिया X पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने लिखा, ‘बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है. अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे. CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा. भाजपा दल नहीं छल है. ’

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

