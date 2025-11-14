'बिहार में SIR ने खेल किया, यूपी में नहीं होने देंगे', चुनाव नतीजों पर बोले अखिलेश यादव

बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना का दौर जारी है. अभी तक के रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है. वहीं महागठबंधन 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही है. यानी एनडीए को बड़ा बहुमत मिलता दिख रहा है.आरजेडी और कांग्रेस के महा गठबंधन को करारा झटका मिल रहा है. इसी बीच जब बिहार चुनावों की मतगणना जारी है

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इन चुनाव परिणामों को SIR से जोड़ दिया है. अखिलेश यादव ने बिहार के रुझानों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है.

बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे।CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा।… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 14, 2025

