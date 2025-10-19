भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार, हाथों में दिखी लालू की तस्वीर

बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बीच एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला. तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार अरुण यादव अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भैंस पर सवार होकर पहुंचे. यह नज़ारा देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

भैंस पर चढ़कर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी

अरवल के नामांकन कार्यालय के बाहर जब अरुण यादव भैंस पर बैठकर पहुंचे तो चारों ओर मोबाइल कैमरे उन पर टिक गए. उनके हाथ में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तस्वीर थी और चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान. समर्थकों ने पूरे जोश के साथ 'जय तेज प्रताप और 'लालू यादव जिंदाबाद' के नारे लगाए.

विरोधियों ने बताया 'पब्लिसिटी स्टंट'

अरुण यादव के इस अनोखे अंदाज़ पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे देसी स्टाइल में चुनावी संदेश बताकर सराह रहे हैं, तो कुछ इसे बिहार की राजनीतिक परंपरा में नया रंग जोड़ने वाला पल कह रहे हैं. वहीं विरोधियों ने इसे 'पब्लिसिटी स्टंट' करार दिया है.

अरुण यादव ने मीडिया से कहा 'हम आम जनता के उम्मीदवार हैं, इसलिए आम तरीके से पहुंचे हैं, भैंस हमारी मेहनतकश जनता का प्रतीक है, जिस तरह किसान और गरीब इसका पालन करते हैं, उसी तरह हम जनता की सेवा करेंगे.'

तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने इस बार कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और खुद को 'जनता की असली आवाज़' बताकर प्रचार कर रही है. अरवल सीट से अरुण यादव को उम्मीद है कि वह युवाओं और ग्रामीण वर्ग का समर्थन हासिल करेंगे. अरुण यादव का भैंस पर बैठकर नामांकन करने वाला वीडियो न सिर्फ बिहार बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.

