scorecardresearch
 

Feedback

निष्कासित नेताओं की बहाली की वकालत करने वाले पूर्व मंत्री सेंगोट्टैयन को AIADMK ने दिखाया बाहर का रास्ता

AIADMK ने निष्कासित नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल करने की मांग करने वाले वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन को तत्काल प्रभााव से पाटी के सभी पदों से बर्खास्त दिया है.

Advertisement
X
KA सेंगोट्टैयन. (Photo: X/@KASengottaiyan)
KA सेंगोट्टैयन. (Photo: X/@KASengottaiyan)

AIADMK ने पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता केए सेंगोट्टैयन को पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है. पार्टी ने ये कार्रवाई उनके उस बयान के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने पार्टी से निष्कासित नेताओं को फिर से शामिल करने की मांग की थी. सेंगोत्तैयान ने अपने इस बयान के पीछे पार्टी की एकता पर जोर दिया था.

दरअसल, शुक्रवार को बोलते हुए उन्होंने पार्टी की एकता की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'अगर हम उन (गुटों) को फिर से वापस लाएं जो हमें छोड़कर चले गए थे तो हम चुनाव जीत सकते हैं. हमें उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए और शामिल करना चाहिए जो हमें छोड़कर चले गए हैं. उन्होंने तो यहां तक कहा कि उनकी एकता की कोई मांग नहीं है.'

सेंगोट्टैयन ने ये भी खुलासा किया कि लोकसभा चुनावों में हार के बाद वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) से मुलाकात की थी और निष्कासित नेताओं को वापस लाने का सुझाव दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

T. T. V. Dhinakaran
तमिलनाडु चुनाव से पहले NDA को बड़ा झटका, दिनाकरन की पार्टी ने तोड़ा गठबंधन 
डीएमके पार्षद राम्या के पैरों पर गिरकर माफी मांगता कर्मचारी. (Photo: Screengrab)
DMK पार्षद ने दलित कर्मचारी से पैरों पर गिरकर मंगवाई माफी, Video वायरल 
MK Stalin
'तमिलनाडु भारत का जर्मनी है...', विदेश दौरे पर गए CM एमके स्टालिन का बयान 
Yellow flower Kerala-Tamil Nadu
केरल-तमिलनाडु में एक पीला फूल जो इंसानों और जंगली जानवरों में करवा रहा लड़ाई...  
Congress MP Sasikanth Senthil
तमिलनाडु: अनशन पर बैठे कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट 

'मैं पार्टी को एकजुट...'

उन्होंने कहा, 'मैं एक एकजुट एआईएडीएमके के लिए काम कर रहा हूं. हार के बाद हमने ईपीएस को सुझाव दिए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और न ही उसका पालन किया.'

Advertisement

ईपीएस से मतभेद

तमिलनाडु के प्रभावशाली नेता माने जाने वाले सेंगोट्टैयन हैं. बताया जा रहा है कि वह पिछले कई महीनों से पार्टी के कामकाज से नाखुश थे. ईपीएस के जुलाई 2022 में महासचिव बनने और पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम (ओपीएस) को बाहर निकालने के बाद से पार्टी ने 2016 के बाद कोई चुनाव नहीं जीता है. सेंगोत्तैयान का बयान सीधे तौर पर ईपीएस के नेतृत्व पर सवाल उठाता था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

ये घटना ऐसे वक्त में हुई है, जब AIADMK आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है. पार्टी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और NDA के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement