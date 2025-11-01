बिहार में किसकी बनेगी सरकार? आजतक के पब्लिक पोल में दीजिए अपना अनुमान और पाइए शानदार इनाम

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि कौन बनाएगा बिहार में सरकार.

इसी उत्सुकता को देखते हुए आजतक लेकर आया है एक खास पहल - “बिहार में किसको कितनी सीटें? सटीक अनुमान, जिताएगा इनाम!”

अब आप भी बनिए चुनाव विश्लेषक

आजतक का यह पोल बिहार की जनता को मौका देता है कि वे अपनी राजनीतिक समझ और भविष्यवाणी का प्रदर्शन कर सकें. जो भी प्रतिभागी सबसे सटीक अनुमान लगाएगा, उसे आजतक की ओर से आकर्षक इनाम दिए जाएंगे, और उसका नाम aajtak.in पर प्रकाशित किया जाएगा.

कैसे लें पोल में हिस्सा?

भाग लेना बेहद आसान है. आप नीचे दिए गए प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं.

सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है.

पर क्लिक करना है. वहां अलग-अलग गठबंधनों - JDU+ (NDA), RJD+ (महागठबंधन), JSP (जनसुराज पार्टी) और Others (अन्य या निर्दलीय) - के सामने बने बॉक्स में सीटों का अनुमान भरना है.

इसके बाद ‘दर्ज करें’ बटन पर क्लिक करें.

अगला चरण - अपनी जानकारी भरें: नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु, राज्य और शहर.

मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी (OTP) डालें.

और बस! आपका रेजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा.

अपना अनुमान बदलने का भी मौका

अगर आपने एक बार अनुमान दे दिया है और बाद में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती दिखें, तो आप अपने पुराने अनुमान को बदल भी सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि एक व्यक्ति केवल एक बार ही फाइनल एंट्री दे सकता है.

कौन बनेगा ‘पब्लिक पोल बाज़ीगर’?

इस पोल के नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. जो प्रतिभागी सीटों का आंकड़ा सबसे सटीक बताएगा, वह बनेगा आजतक का “पब्लिक पोल बाज़ीगर.”

विजेताओं को न केवल इनाम दिए जाएंगे बल्कि उनका नाम आजतक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित होगा.

क्यों खास है यह पब्लिक पोल?

यह पहल जनता को चुनाव की असली धड़कन से जोड़ती है. अब विश्लेषण सिर्फ नेताओं या विशेषज्ञों तक सीमित नहीं - हर नागरिक अपनी राय रख सकता है.

चाहे आप बिहार में हों या देश के किसी भी कोने में, आपकी राजनीतिक समझ अब मायने रखेगी.

तो देर किस बात की?

बताइए - कौन बनाएगा बिहार में सरकार? NDA या RJD+? जनसुराज का असर कितना होगा? और क्या निर्दलीय उम्मीदवार चौंका पाएंगे?

