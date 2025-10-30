आजतक पब्लिक पोल: क्या कह रहे हैं बिहार के रुझान, अभी वोट करें और पाएं इनाम

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब चरम पर हैं. पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही दिन बाकी हैं. बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान तो 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा. ऐसे में राजनीतिक दलों की रणनीतियां और नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं, और अब बारी है आपकी. अपनी राजनीतिक समझ दिखाएं और इनाम पाएं.

ऐसे में आजतक लेकर आया है एक खास ‘पब्लिक पोल’. जहां आपका वोट, आपकी राय मायने रखती है. बिना किसी झंझट या फॉर्मेलिटी के, बस कुछ क्लिक में बताइए कि आपके मुताबिक बिहार में किसकी बनेगी सरकार?

जो प्रतिभागी सबसे सटीक आंकड़ा बताएगा, उसे आजतक की ओर से आकर्षक इनाम दिए जाएंगे, और उनका नाम aajtak.in पर प्रकाशित किया जाएगा. आजतक के इस 'पब्लिक पोल' में अब तक हजारों लोग वोट करके अपना अनुमान साझा कर चुके हैं.

ऐसे लें पोल में हिस्सा:

- सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करना है.

- यहां आपको विभिन्न गठबंधन के सामने बने बॉक्स में यह बताना है कि उन्हें इस चुनाव में कितनी सीटें मिल सकती हैं.

- JDU+ का अर्थ है: एनडीए में शामिल बीजेपी, एलजेपीआर, हम और रोलसपा.

- RJD+ का अर्थ है: महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी जैसे दल.

- आप प्रशांत किशोर की JSP और Others (अन्य/निर्दलीय) के लिए भी अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं.

- अपनी अनुमानित सीटों की संख्या भरकर 'दर्ज करें' लिंक पर क्लिक करें.

- इसके बाद, आपको अपनी जरूरी जानकारी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, लिंग, आयु, राज्य और शहर का नाम भरना होगा.

- फिर से 'दर्ज करें' पर क्लिक करने पर, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा.

-ओटीपी भरते ही, आपकी भागीदारी सफलतापूर्वक कन्फर्म हो जाएगी.

एक व्यक्ति एक बार ही अनुमान बता सकता है. यानी एक व्यक्ति एक अनुमान. लेकिन यदि आप अपने अनुमान को बाद में बदलना चाहें या बदलते राजनीतिक परिवेश और परिस्थिति को देखते हुए आप अपनी भविष्यवाणी की सीटों पर पुनर्विचार करना चाहें, तो यह विकल्प भी उपलब्ध है.

बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. इस पोल में सटीक भविष्यवाणी करने वाले विजेताओं को चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद सूचित किया जाएगा और उनका नाम aajtak.in पर प्रकाशित किया जाएगा. तो देर किस बात की? बताइए कौन बनाएगा बिहार में सरकार और बन जाइए आजतक के पब्लिक पोल बाज़ीगर!

