UP Board 12th Topper: टूटी झोपड़ी, पिता की पान की दुकान... 12वीं टॉपर बनीं महक को अखिलेश ने दिया लैपटॉप

UP Board 12th Result 2025 Topper Mahak Jaiswal: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 जारी हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के सचिव भगवती सिंह और निदेशक डॉ. महेंद्र देव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नतीजे घोषित किए (UP Board Result 2025 Out) गए. इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) में 81.15% और हाईस्कूल में 90.11% स्टूडेंटस पास हुए हैं. 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 500 में से 486 यानी 97.20% नंबर लाकर पूरे राज्य में टॉप किया है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महक जायसवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही सम्मान में एक लैपटॉप भेंट किया है.

पान की दुकान चलाते हैं पिता

महक के पिता शिव प्रसाद कौशांबी जिले में छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं. इसी से उनके घर का खर्चा चलता है. बेटी की सफलता की खबर सुनकर पिता भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालना आसान नहीं है. 8 साल से यही पान की दुकान चला रहे हैं. जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है. सुबह 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात 2-3 बजे तक चलाते हैं. बताया जाता है कि महक का घर करीब दो साल पहले गिर गया था जिसके बाद पूरे परिवार को सड़क किनारे झोपड़ी में रहना पड़ा. महक की मां कुसुम 5वीं तक और पिता शिव प्रसाद 12वीं तक पढ़े हैं.

अखिलेश यादव ने सम्मान में भेंट किया लैपटॉप

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' @yadavakhilesh पर 12वीं टॉपर महक जायसवाल झोपड़ी से सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का संघर्ष की सरहाना की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा, 'उप्र की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप करनेवाली महक जायसवाल का झोपड़ी से सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का संघर्ष अति सराहनीय है. बधाई, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से उनकी प्रतिभा के सम्मान के लिए लैपटॉप की भेंट.'

बहन ने भी 12वीं में किया था टॉप

महक जायसवाल अपने घर में दूसरे नंबर की बेटी है. खास बात ये है कि इससे पहले साल 2018 में उनकी बड़ी बहन आरुषि जायसवाल ने 2018 की बोर्ड परीक्षा में इंटरमीडिएट में प्रदेश में 4th रैंक हासिल की थी. साक्षी बच्चाराम यादव इंटरकॉलेज स्कूल की स्टूडेंट रही हैं. अब महक ने पहला स्थान हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया है.

महक जायसवाल मार्कशीट

महक जायसवाल के हिंदी विषय में 95 अंक आए हैं. अंग्रेजी विषय में 95 अंक आए हैं. फिजिक्स विषय में महक के 69 अंक थ्योरी में और 30 प्रेक्टिकल में आए हैं यानी फिजिक्स में कुल 99 मार्क्स. कैमिस्ट्री में महक जयसवाल के प्रैक्टिकल में 30 अंक और थ्योरी में 69 मार्क्स आए हैं. इसके अलावा बायोलॉजी में महक के कुल 99 मार्क्स आए हैं. आप नीचे दी गई फोटो में मार्कशीट देख सकते हैं...

बता दें कि इस साल 12वीं में 81.15% स्टूडेंट्स पास हुए हैं. कुल 25,98,560 छात्र-छात्राओं ने यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा दी थी जिनमें से 21,08,774 पास हुए हैं. इनमें 10,62,616 (76.60%) लड़के और 10,46,158 (86.37%) लड़कियां शामिल हैं. लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से 9.77% अधिक रहा है.