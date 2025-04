UP Board 10th-12th Result 2025 Date Out: आ गई डेट, कल इतने बजे घोषित होगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

UP Board 10th-12th Result 2025 Date and Time: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार कल खत्म हो जाएगा. बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है. कल दोपहर परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी. रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक आप अभी सेव करके रख सकते हैं.

When And How To Check UP Board 10th-12th Result 2025, Date Announced