TS Inter First Year Result: Aajtak.in पर एक क्लिक में चेक कर सकेंगे तेलंगाना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, सेव कर लें लिंक

Ts inter 1st Year results 2025: तेलंगाना फर्स्ट ईयर के छात्रों का परिणाम दोपहर 12 बजे घोषित कर दिया जाएगा. रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट्स आजतक.इन पर अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे. मार्कशीट चेक करना का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है. इसे छात्र सेव कर सकते हैं.

TS Inter First Year Result, How To Check