TS Inter First and Second Result Out 2025: जारी हुआ तेलंगाना इंटर का रिजल्ट, यहां रोल नंबर डालकर चेक करें स्कोरकार्ड

छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस साल aajtak.in पर भी तेलंगाना इंटर का रिजल्ट होस्ट किया जा रहा है. आजतक की वेबसाइट पर रिजल्ट पेज लाइव हो गया है, जहां छात्र सिर्फ अपना रोल नंबर डालकर तुरंत अपनी मार्कशीट स्क्रीन पर देख सकते हैं. आइए जानते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका क्या है?

