CBSE Result 2025 Date: सीबीएसई 10वीं-12वीं रिजल्ट की डेट जल्द होगा जारी, ये है जानकारी

CBSE 10th, 12th Result 2025 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 घोषित करेगा. फिलहाल सीबीएसई ने रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय (CBSE Result 2025 announcement Date and Time) की घोषणा नहीं की है. सीबीएसई किसी भी समय इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है.

सीबीएसई रिजल्ट कब होगा जारी?

एक सीनियर अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय तय नहीं किया गया है. बोर्ड जल्द ही सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी देगा. उम्मीद है कि बोर्ड मई के तीसरे या चौथे सप्ताह में 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर सकता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि ताजा जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और सीबीएसई के सोशल मीडिया अकाउंट पर ही भरोसा करें.

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे सीबीएसई रिजल्ट

सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, digilocker.gov.in, results.gov.in और UMANG ऐप पर भी रिजल्ट देखे जा सकेंगे.

How to Check CBSE 10th, 12th Result on DigiLocker: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: डिजिलॉकर की वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या प्ले स्टोर में डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड करके ओपन करें.

स्टेप 2: होम पेज पर साइन अप लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना नाम (जो आधार कार्ड पर भी हो), जन्म तिथि, कैटेगरी, वेलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.

स्टेप 4: मांगी गई सभी जरूरी डिटेल्स भरने के बाद यूजरनेम सेट करें.

स्टेप 5: अकाउंट क्रिएट होने के बाद 'CBSE' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 7: यहां, 'CBSE X Result 2025', 'CBSE XII Result 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 6: अपना रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 7: इसे चेक और डाउनलोड करके प्रिंआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं.

बता दें कि सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी को शुरू हुई और 1 मार्च, 2025 तक चली. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थी. कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए लगभग 44 लाख छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है. परीक्षा में उपस्थित हुए विद्यार्थियों को अब अपने परिणाम का इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है. विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.