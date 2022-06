UP Police SI Result 2022 Out: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना नाम

UPPRPB UP Police SI Result 2022 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर (UP Police SI), प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर- II पदों पर 9000 से ज्यादा रिक्तियों के लिए भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट (UP Police Result 2022) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) में उपस्थित हुए थे, वे अब यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस भर्ती (UP Police Recruitment 2021) अभियान के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 9534 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे. इनमें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) सिविल पुलिस के 9027 पद, प्लाटून कमांडर के 484 पद और पीएस एंड फायर ऑफिसर के 23 पद शामिल हैं.

UPPRPB द्वारा जारी रिजल्ट नोटिस के मुताबिक, इन पदों के लिए कुल 12 लाख 30 हजार 498 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे. इनमें से 8 लाख 07 हजार 256 उम्मीदवार ही ऑनलाइन लिखित परीक्षा में बैठे थे. लिखित परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक 15 जनपदों में 54 शिफ्ट्स में आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 36,170 उम्मीदवारों को पीएसटी या पीईटी के लिए सिलेक्ट किया गया था. बोर्ड ने अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी किया है. इसके साथ ही कैटेगरी वाइज कट-ऑफ भी जारी की गई है.

यूपी पुलिस SI रिजल्ट 2022 का डायरेक्ट लिंक-

प्लाटून कमांडर रिजल्ट 2022 का डायरेक्ट लिंक-

फायर ऑफिसर रिजल्ट 2022 का डायरेक्ट लिंक

How to Check UPPBPB UP Police SI Result 2022: यहां देखें रिजल्ट चेक करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले UPPBPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, ऑवरऑल सिलेक्टेड, कैटेगरी वाइज सिलेक्टेड लिस्ट पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 4: लिस्ट में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी, जेंडर आदि डिटेल्स चेक करें.

स्टेप 5: इसे डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.