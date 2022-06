UP Board 10th, 12th Result 2022 Date: खुशखबरी! जारी होने वाला है यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं बोर्ड रिजल्ट

UP Board 10th, 12th Result 2022 Date and Time: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) जल्द ही हाईस्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला है. परिणाम (UP Board Result 2022) यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट्स upresults.nic.in और results.upmsp.edu.in पर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा aajtak.in/education पर भी नतीजे चेक किए जा सकेंगे.

UP Board Result 2022 Kab Aayega?

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा के परिणाम 2022 जून के पहले सप्ताह में घोषित होने की उम्मीद है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. बोर्ड आज कल में रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा कर सकता है. छात्रों को ताजा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

How to Check UP Board Result 2022: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले यूपी बोर्ड की ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'UP Board Class 10 or 12 Result 2022' का डायरेक्ट लिंक (रिजल्ट जारी होने के बाद) पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2022 खुल जाएगा.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करने के बाद, आगे के लिए प्रिंटआउ लेकर अपने पास रख सकते हैं.

इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लगभग 51 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था. जिनमें से केवल 47,75,749 छात्र ही मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे. लगभग 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस साल यूपी बोर्ड परीक्षाएं छोड़ दी थीं.