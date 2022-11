SSC JHT Final Answer Key 2022 Out: ऐसे डाउनलोड करें एसएससी जेएचटी फाइनल आंसर-की, देखें जरूरी नोटिस

SSC JHT Final Answer Key 2022, Paper II Exam Date: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेटर (JT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SJT) पेपर-1 की अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार अक्टूबर 2022 में आयोजित हुई एसएससी जेएचटी भर्ती परीक्षा 2022 पेपर-1 उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना आंसर-की और क्वेश्चन पेपर चेक व डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी जेएचटी भर्ती परीक्षा पेपर-1 01 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया था और परिणाम 03 नवंबर को घोषित किया गया था. पेपर -2 के लिए कुल 3224 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए थे. फाइनल आंसर-की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक 30 नवंबर 2022 शाम 04 बजे तक एक्टिव रहेगा. उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC JHT Final Answer Key 2022: जानिए कैसे डाउनलोड करें उत्तर कुंजी

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'new gif Image Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022 (Paper-I): Uploading of Final Answer Keys' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: आंसर-की नोटिस का पीडीएफ खुल जाएगा, इसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: एसएससी जेएचटी फाइनल आंसर-की स्क्रीन पर खुल जाएगी, इसे चेक करें.

स्टेप 6: आंसर-की डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

SSC JHT Exam 2022 Paper 2: जानें कब होगा पेपर-2 एग्जाम

एसएससी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा (पेपर- II) का आयोजन 04 दिसंबर को किया जाएगा. पेपर-2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. इसके एडमिट कार्ड परीक्षा से उचित समय पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.

