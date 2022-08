SSC GD Constable Result 2022 Out: यहां चेक करें एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिजल्ट, कुल 92877 कैंडिडेट हुए पास

SSC GD Constable Result 2022 Out at ssc.nic.in, Cut Off, Sarkari Result 2022: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के माध्यम से कुल 25271 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए थे. पीएसटी या पीईटी के लिए कुल 2,85,200 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था. इनमें से 92,877 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए हैं.

X

SSC GD Constable Result 2022 Out