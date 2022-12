SSC CHSL Final Result Out: यहां चेक करें एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट, कुल 4791 वैकेंसी

SSC CHSL Final Result 2022 Declared: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) 2020 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार जुलाई 2022 में आयोजित हुए स्किल टेस्ट में उपस्थित हुए थे, वे अब आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना फाइनल रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2020 परीक्षा के माध्यम से कुल 4791 रिक्तियों को भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा था. पेपर-II जनवरी 2022 में और स्किल टेस्ट जुलाई 2022 में आयोजित किया गया था जबकि स्किल टेस्ट रिजल्ट 18 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था.

आयोग द्वारा जारी फाइनल रिजल्ट नोटिस में लिखा है कि चयनित और गैर-चयनित उम्मीदवारों के डिटेल्ड मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर 14 दिसंबर 2022 को अपलोड किए जाएंगे. यह सुविधा दिनांक 14.12.2022 से 28.12.2022 तक उपलब्ध रहेगी. उम्मीदवार अपने पंजीकृत आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करके अपने पर्सनल मार्क्स चेक कर सकते हैं. फाइनल रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC CHSL 2020 Final Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिजल्ट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'CHSL—Combined Higher Secondary Level (10+2) Examination, 2020 (Final Result): List of candidates in Roll Number order recommended for appointment for the posts of LDC/JSA/JPA, PA/SA and DEO' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.



SSC CHSL 2020 Final Result 2022 Direct Link