RBI Assistant Prelims Result 2022: इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें मार्कशीट, असिस्टेंट की 950 वैकेंसी

RBI Assistant Prelims Marksheet 2022 Out: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने असिस्टेंट प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम (RBI Assistant Prelims Result 2022) के बाद, मार्कशीट भी जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, वे अब आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. मार्कशीट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम 26 और 27 मार्च 2022 को देशभर के विभिन्न शहरों के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था. इसके रिजल्ट 21 अप्रैल 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए थे. इसमें केवल चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए थे. अब मार्क्स जारी किए गए हैं. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download RBI Assistant Prelims Marksheet: ये रहा तरीका

स्टेप 1: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें, यहां 'Recruitment for the Post of Assistant – 2021 – Mark Sheet of Preliminary examination held on March 26-27, 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर, 'RBI Assistant Prelims Marksheets 2022' खुल जाएगी.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें.

बता दें कि इस भर्ती अभियान (RBI Recruitment 2022) के माध्यम से असिस्टेंट पद पर कुल 950 खाली पद भरे जाएंगे. इनकी भर्ती देश भर के वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट जोन के दफ्तरों में की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी से शुरू हुए थे और आवेदन की अंतिम तिथि 08 मार्च थी.

आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स मार्कशीट डाउनलोड लिंक ये रहा-