IBPS Recruitment 2022: आईबीपीएस का नया भर्ती नोटिस जारी, 12 लाख तक मिलेगी सैलरी

IBPS Recruitment 2022, Sarkari Naukri 2022: इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्‍शन (IBPS) ने रिसर्च एसोसिएट के रिक्‍त पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों पर अंतिम रूप से चयनित होने वाले उम्‍मीदवार 12 लाख रुपये वार्षिक वेतन पाने के पात्र होंगे. आवेदन करने से पहले उम्‍मीदवार सभी जरूरी जानकारियां दिए गए नोटिफिकेशन में जरूर चेक कर लें. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर उपलब्‍ध होगी.

Job opening in IBPS, salary up to Rs 12 lakh. Details inside



