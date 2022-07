NEET PG Result 2022 Out: 50% AIQ सीट्स के लिए नीट पीजी रिजल्ट, कट-ऑफ जारी, यहां करें चेक

NEET PG Result 2022 Out at natboard.edu.in for 50% AIQ Seats: जो छात्र 21 मई 2022 को आयोजित हुई नीट पीजी 2022 परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

