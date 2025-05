JEE Mains 2025 Result Out: इस Direct Link पर चेक करें जेईई मेन्स पेपर 2 का रिजल्ट, इन राज्यों से निकले टॉपर्स

JEE Mains 2025 Paper 2 Result, Toppers List Out: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन्स (JEE Mains) 2025 सीजन-II पेपर 2ए (B.Arch) और 2बी (B.Planning) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 9 अप्रैल 2025 को आयोजित हुए एंट्रेंस एग्जाम में बैठे थे, वे अब एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट jeemains.nta.nic.in पर जाकर अपना एनटीए स्कोर चेक कर सकते हैं. एनटीए ने जेईई मेन्स रिजल्ट के साथ टॉपर कैंडिडेंट्स के नाम और स्कोर भी शेयर किए हैं. पांच उम्मीदवारों ने 100 एनटीए स्कोर हासिल किया है.

JEE Mains 2025 Toppers: इन उम्मीदवारों के 100 एनटीए स्कोर

जेईई मेन्स पेपर 2ए में कर्नाटक के प्रथम अल्पेश प्रजापति और महाराष्ट्र के पटने नील संदेश ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर हासिल कर टॉप किया है. इसी तरह, पेपर 2बी (बी.प्लानिंग) कैटेगरी में तमिलनाडु के गौतम कन्नपीरन, उत्तराखंड के तरुण रावत और मध्य प्रदेश की सुनिधि सिंह ने 100 पर्सेंटाइल हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है.

How to Download JEE Mains 2025 Paper 2 Scorecard: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemains.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'JEE(Main)-2025 Results for Paper-2(B.Arch /B.Planning) is LIVE' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलेगा, यहां अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 4: आपका जेईई मेन्स स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 5: आगे के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

JEE Mains 2025 Paper 2 Scorecard Direct Link

कैटेगरी वाइज टॉपर्स लिस्ट 2025

पेपर 2ए के लिए श्रेणीवार टॉपर्स में जनरल कैटेगरी से प्रथम अल्पेश प्रजापति और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पटने नील संदेश शामिल हैं. कोटिपल्ली यशवंत सात्विक भी जनरल ईडब्ल्यूएस ग्रुप से शीर्ष स्कोरर में शामिल हैं. गोविंदु आरुष ने ओबीसी-एनसीएल कैटेगरी में टॉप किया, एससी उम्मीदवारों में चिंतन जे मेघवथ सबसे आगे रहे और एसटी कैटेगरी से त्सावांग नामग्याल टॉपर बनकर उभरे.

पेपर 2बी के लिए, तरुण रावत और सुनिधि सिंह जनरल कैटेगरी से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले रहे, जबकि के मनोज कामथ जनरल ईडब्ल्यूएस सूची में शीर्ष पर रहे. ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों में गौतम कन्नापीरन ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए. कासुकुर्थी लोका कृति एससी श्रेणी में सबसे आगे रहे और एक बार फिर एसटी उम्मीदवारों में त्सावांग नामग्याल ने टॉप किया.