UPSC CSE Prelims Result 2025: जारी होने वाला है यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स रिजल्ट, ये है अपडेट

UPSC CSE Prelims Result 2025: यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) इस महीने में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम (UPSC CSE Prelims) 2025 का रिजल्ट जारी कर सकता है. सभी की निगाहें यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर टिकी हैं, जहां परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे.

Advertisement

यूपीएससी सिविल सेवा (UPSC CSE) प्रारंभिक परीक्षा 25 मई 2025 को देशभर के 80 शहरों में आयोजित इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. पिछले सालों के रुझानों के आधार पर, परिणाम 14 जून 2025 तक घोषित होने की संभावना है. हालांकि यूपीएससी ने अभी तक परिणाम की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से यूपीएससी वेबसाइट चेक करते रहें. उम्मीदवार, नीचे बताए गए स्टेप्स के जरिए अपना यूपीएससी रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

How to Check UPSC CSE Prelims Result 2025: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर "What's New" सेक्शन में "UPSC CSE Prelims 2025 Result" (जल्द एक्टिव होगा) लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, जिसमें क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर होंगे.

स्टेप 4: यहां Ctrl+F की मदद से अपना रोल नंबर सर्च करें.

स्टेप 5: आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट भी ले सकेंगे.

Advertisement

बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर शामिल थे - जनरल स्टडीज पेपर-1 और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT). दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकार के थे, जिनमें प्रत्येक 200 अंकों का था. CSAT में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि पेपर-1 के अंकों के आधार पर मेन्स परीक्षा के लिए चयन होता है.

UPSC CSE Mains Exam Date 2025: अगस्त में होगा मेन्स एग्जाम

जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे, उन्हें मेन्स परीक्षा के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF-I) भरना होगा. मेन्स परीक्षा 22 अगस्त 2025 से शुरू होगी, जो पांच दिनों तक चलेगी. यह परीक्षा लिखित और वर्णनात्मक होती है, जिसमें उम्मीदवारों की विश्लेषणात्मक क्षमता और ज्ञान की गहराई का आकलन किया जाता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि उम्मीदवार अभी से मेन्स की तैयारी शुरू कर दें, खासकर निबंध लेखन और करेंट अफेयर्स पर ध्यान दें.