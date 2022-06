ESIC UDC Main Result 2022 Out: यहां चेक करें यूडीसी मेन रिजल्ट, फेज-3 के लिए 10000 से ज्यादा सिलेक्ट

ESIC UDC Main Result 2022 Declared: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपर डिवीजन क्लर्क (UDC) फेज II मेन एग्जाम रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 30 अप्रैल 2022 को आयोजित हुई मुख्य भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ESIC UDC Phase III के लिए कुल 10,222 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

ईएसआईसी यूडीसी मुख्य परीक्षा 30 अप्रैल को 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित की गई थी जिसके आधार पर फेज-III यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए चयनित उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी किए गए हैं. फिलहाल फेज-3 की तारीख और समय की सूचना नहीं दी गई. उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं. ईएसआईसी ने रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट-ऑफ भी जारी की है.

ESIC UDC Main Result 2022: जानें कैसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां, 'result of Phase II Main Exam. for the post of UDC' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 5: अब ctrl+f टाइप करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें.

स्टेप 6: लिस्ट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

ESIC UDC Main Result 2022 Direct link

ESIC UDC Phase-II Cut-off: यहां देखें (200 मार्क्स में से)

एससी - 70 मार्क्स

एसटी - 70 मार्क्स

ओबीसी/ईडब्ल्यूएस - 80 मार्क्स

यूआर - 90 मार्क्स

पीडब्ल्यूडी - 60 मार्क्स

पूर्व कर्मचारी - 70 मार्क्स

ESIC UDC Phase-II Cut-off notice