Airforce Agniveer: वायुसेना में शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती, IAF ने जारी किए FAQs

Airforce Agniveer: भारतीय सेना में अब 4-4 सालों के लिए अग्निवीर अपनी सेवाएं देंगे. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के ऐलान के बाद से ही अग्निपथ स्‍कीम को लेकर युवाओं में संशय की स्थित है. यह पिछली व्‍यवस्‍था से कितना अलग है? इसके तहत भर्तियां कैसे होंगी? पहले हो चुकी भर्तियों का क्‍या होगा और सेना में अब पर्मानेन्‍ट फौजी कैसे बन सकेंगे? ऐसे सभी सवालों के जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) ने कुछ शंकाओं के जवाब दिए हैं. वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

ट्वीट में वायुसेना ने कहा कि क्‍या आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच है और आप देशसेवा करना चाहते हैं? तो आप अग्निवीर बनकर वायुसेना ज्‍वाइन कर सकते हैं. अग्निपथ स्‍कीम के संबंध में जरूरी FAQs यहां चेक कर सकते हैं.

Is your age between 17 ½ to 21 years?



Do you want to serve your Nation?



If your answer is YES, then you can join the Indian Air Force and become an #Agniveer.



For details about the #Agnipath recruitment scheme and FAQ's, visit https://t.co/zLjVZR7XLf