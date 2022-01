Delhi Police SI Result 2020: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ परीक्षा 2020 में सब-इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर 2 के रिजल्ट और कट-ऑफ जारी कर दिए हैं. इसके अलावा आयोग ने उन उम्मीदवारों उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें अब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के माध्यम से चेक कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ (पेपर- I + पेपर- II) के आधार पर 433 महिला उम्मीदवारों और 4321 पुरुष उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

Delhi Police SI Result 2020: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ' Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination, 2020 – Declaration of result of Paper-II to short-list candidates for Medical Examination' पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार के सामने एक पीडीएफ खुल जाएगी. इसके माध्यम से कैंडिडेट कट-ऑफ देख पाएंगे.

आयोग द्वारा क्वालीफाई/ नॉन क्वालीफाई उम्मीदवारों के अंक 14 जनवरी, 2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे. इन मार्क्स को कैंडिडेट 31 जनवरी, 2022 तक चेक कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही मेडिकल टेस्ट का शेड्यूल जारी किया जाएगा.

कट-ऑफ देखने के लिए यहां क्लिक करें