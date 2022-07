CHSE Odisha 12th Result 2022 Out: 94.12% रहा साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट, कॉमर्स में 89.2% छात्र पास, ये करें चेक

CHSE Odisha 12th Science and Commerce Result 2022 Out at orissaresults.nic.in: ओडिशा बोर्ड सीएचएसई ने 12वीं साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

