CBSE Matric Result 2022 Declared LIVE: जारी हुआ 10वीं का रिजल्ट, इस Direct Link पर चेक करें मार्क्स

cbseresults.nic.in, CBSE 10th Matric Result 2022 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं क्लास के रिजल्ट के बाद, 10वीं क्लास का बोर्ड रिजल्ट (CBSE 10th Result) भी जारी कर दिया है. सीबीएसई ने आज, 22 जुलाई 2022 को दोपहर 2 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर मैट्रिक रिजल्ट का लिंक (CBSE Matric Result 2022 Direct Link) एक्टिव कर दिया.

CBSE 10th Result 2022 LIVE Updates

CBSE 10th Result 2022 Marksheet: ऐसे डानलोड करें मार्कशीट

स्‍टेप 1: बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: यहां परिणाम (RESULT) लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: होमपेज पर रिजल्‍ट का डायरेक्‍ट लिंक दिखेगा, इसे ओपन करें.

स्‍टेप 4: अब लॉग इन पेज पर अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

स्‍टेप 5: 10वीं की मार्कशीट स्‍क्रीन पर खुल जाएई, इसे डाउनलोड कर लें.

cbseresults.nic.in पर चेक करें रिजल्ट

खत्म होने वाला है करीब 21 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार

इस बार लगभग 21 लाख से ज्यादा छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा दी थी जिन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है. सीबीएसई 2 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट्स पर 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकता है.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

There are innumerable opportunities that await our young Exam Warriors, who passed the CBSE Class XII exams. I urge them to follow their inner calling and pursue subjects they are passionate about. My best wishes for their future endeavours.