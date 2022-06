SEBA HSLC Result 2022: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज, जानें चेक करने का तरीका

Assam Board SEBA HSLC 10th Result 2022 Date Today 7 June: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, असम (SEBA) आज, 7 जून को हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) एग्जाम का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, असम बोर्ड 10वीं के परिणाम 7 जून 2022 को सुबह 10 बजे घोषित किए जाएंगे. छात्र असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sebaonline.org के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से SEBA HSLC रिजल्ट की तारीख की जानकारी दी थी. रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा के बाद छात्र बोर्ड की वेबसाइट results.sebaonline.org और

resultsassam.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

Results for HSLC Examination 2022 will be declared on June 7, 2022. Visit https://t.co/dZc8IQCweG or https://t.co/ogcYv23Tlg or any of the mentioned websites to download results.



