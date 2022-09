Goals से दूर करती है ओवरथिंकिंग की आदत, इन टिप्स से करें कंट्रोल

How To Deal With Overthinking: हम में से कई लोगों को ओवरथिंकिंग की आदत होती है. हमारी ओवरथिंकिंग की आदत ही कई बार हमें अपने गोल्स से दूर कर देती है. इसलिए जितना जल्दी हो सके इस आदत को कम करने की कोशिश करनी चाहिए. आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग कंट्रोल करने के आसान टिप्स.

How To Deal With Overthinking (Representational Image)