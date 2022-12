Winter Vacation: उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के स्कूलों को विंटर वेकेशन के कारण बंद रखने की घोषणा की गई है. यूपी के मैनपुरी जिले में 30 दिसंबर को नोटिस जारी कर 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश की घोषणा की गई है. मैनपुरी बेसिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, मैनपुरी में आज से कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद हैं. सभी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

आधिकारिक नोटिस में कहा गया, 'मैनपुरी बेसिक शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर, 2022 से 14 जनवरी, 2023 तक कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है." शीतलहर के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और अन्य राज्यों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं.

Uttar Pradesh | Mainpuri Basic Education Department has declared holiday in schools till class 8 from December 31, 2022 to January 14, 2023 pic.twitter.com/K5pLLiiQ6f