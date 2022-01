School Closed: राज्‍य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब उत्तराखंड में भी स्कूल 31 जनवरी तक सभी कक्षाओं के लिए बंद कर दिए गए हैं. सरकार ने कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने की घोषणा की है. इससे पहले स्‍कूलों को 22 जनवरी तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसकी अवधि आगे बढ़ा दी गई है. इससे पहले यूपी में भी 24 जनवरी से शुरू होने जा रहे स्‍कूलों को 30 जनवरी तक के लिए बंद रखने की घोषणा की जा चुकी है.

स्‍कूलबंदी के अलावा राज्‍य में अन्‍य प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं. 22 जनवरी को लिखे एक पत्र में, उत्तराखंड सरकार ने 31 जनवरी तक राज्य में COVID प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू, बाजार का समय, सार्वजनिक सभा समेत अन्‍य प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं.

In a letter dated Jan 22, Uttarakhand Govt extends COVID restrictions in the state till January 31. All Anganwadi Centres and educational institutions up to 12th standard to remain closed, online classes to continue pic.twitter.com/cgLdH5wbDX