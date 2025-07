उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी वैदिक गणित, बदलेगा कक्षा 6 से 8 तक का सिलेबस

यह बदलाव सरकारी स्कूलों के गणित पाठ्यक्रम में कक्षा 6 से 8 तक लागू होगा. शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर वैदिक गणित की पद्धतियों से परिचित कराया जाएगा. 2025-26 सत्र की नई NCERT पुस्तकों में वैदिक गणित के अध्याय शामिल किए जाएंगे.

Students will learn vedic maths in UP government schools