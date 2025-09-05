UPSSSC PET 2025: कैंडिडेट्स के लिए चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन, यहां देखें पूरा रूट और टाइमिंग

UPSSSC PET Exam Special Train 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 6 और 8 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं. दूर दूर से कैंडिडेट्स परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे. इसे देखते हुए लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से चार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

यहां से चलेंगी स्पेशल ट्रेन

स्पेशल ट्रेन की दो ट्रेनें लखनऊ जंक्शन–लखीमपुर रूट पर और दो ट्रेनें गोमतीनगर–गोरखपुर रूट पर चलेंगी. ट्रेन संख्या 05031 सुबह 4 बजकर 40 मिनट पर लखनऊ जंक्शन से रवाना होकर ऐशबाग, डालीगंज, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर व हरगांव होते हुए शाम 7 बजकर 30 मिनट पर लखीमपुर पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 05032 वापसी में शाम 5 बजकर 50 मिनट पर लखीमपुर से रवाना होगी और रात 8 बजकर 55 मिनट पर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 05028 शाम 7 बजकर 45 मिनट पर गोमतीनगर से रवाना होकर बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होते हुए रात 1 बजकर 25 मिनट पर गोरखपुर पहुंचेगी.

टिकट खरीदने के लिए एक्सट्रा काउंटर लगाए जाएंगे

ट्रेन संख्या 05027 वापसी में तड़के 3 बजकर 25 मिनट पर गोरखपुर से चलेगी और सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर गोमतीनगर पहुंचेगी. कैंडिडेट्स की सुविधा के लिए चारबाग स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे. 25 कर्मचारी मोबाइल फोन से अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे.

मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम मौजूद रहेगी. परीक्षा के दौरान स्टेशनों पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए आरपीएसएफ जवानों की टुकड़ियां तैनात रहेंगी. भीड़ नियंत्रण के लिए चारबाग स्टेशन पर दो अतिरिक्त ट्रेनों के रैक तैयार रहेंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत चलाया जाएगा.

