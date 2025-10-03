UPSC NDA रिजल्ट के बाद कब होगा SSB इंटरव्यू? जमा करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स

UPSC NDA NA Resullt: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा (NDA और NA) II, 2025 के लिखित भाग के परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार अपना परिणाम UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में 402 रिक्त पदों को भरना है.
यूपीएससी एनडीए और एनए 2 के लिए लिखित परीक्षाएं 14 सितंबर को आयोजित की गईं. जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर सूची में हैं, वे एनडीए के थल सेना, नौसेना और वायु सेना विंग के 156वें कोर्स और 118वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आईएनएसी) में प्रवेश के लिए सेवा चयन बोर्ड (SSB) के साक्षात्कार में शामिल होने के पात्र हैं. ये दोनों पाठ्यक्रम 2 जुलाई, 2026 से शुरू होंगे. एसएसबी साक्षात्कार में उम्मीदवारों के नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, मनोवैज्ञानिक योग्यता और समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है. केवल वे ही भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन के लिए पात्र होंगे जो तीनों चरणों - लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा - को पास करेंगे.
रिजल्ट आने के बाद अब कब होगा SSB इंटरव्यू
यूपीएससी ने योग्य उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट - joinindianarmy.nic.in - पर ऑनलाइन पंजीकरण करा लें. पंजीकृत उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार की तिथियों और स्थानों की सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी. आयोग ने कहा कि वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है.
SSB इंटरव्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी
सफल उम्मीदवारों को एसएसबी साक्षात्कार के दौरान आयु और शैक्षिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र भी जमा करने होंगे. आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये दस्तावेज़ सीधे यूपीएससी को नहीं भेजे जाने चाहिए. परीक्षा या एसएसबी साक्षात्कार से संबंधित प्रश्नों के लिए, उम्मीदवार यूपीएससी सुविधा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक सूचना में दिए गए संपर्क नंबरों और ईमेल का उपयोग कर सकते हैं.