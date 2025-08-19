UPSC Mains परीक्षा होने में दो दिन बाकी, आखिरी समय पर इन बातों का रखें ध्यान

UPSC Mains Preparation Tips: अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि आप परीक्षा के लिए केवल तब तैयार नहीं होते जब आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए होते हैं, इसकी तैयारी काफी पहले ही की जाती है लेकिन आपको यह समझ होनी चाहिए कि परीक्षा के अंतिम समय में कई चीजों का ध्यान रखना होता है. लास्ट मिनट तैयारी आपको काफी फायदा पहुंचा सकती है. यह ना केवल आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है बल्कि यह आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है.

नए टॉपिक्स से बचें

यह समय हर कैंडिडेट के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, कैंडिडेट्स को अपने सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बनानी चाहिए. इस समय आपको माइंड मैप्स और चार्ट्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे समय में जितना हो सके नए टॉपिक से बचना चाहिए. कैंडिडेट्स को करेंट अफेयर्स का रिविजन पिछले साल के प्रश्नों से करना चाहिए.

स्वास्थ्य की देखभाल करें

दृष्टि ग्रुप के सीईओ विवेक तिवारी बताते हैं कि UPSC की तैयारी करना एक स्टूडेंट के लिए सपने को सच करने जैसा होता है. आपका आत्मविश्वास और धैर्य ऐसे समय में आपकी काफी मदद कर सकता है. आपका स्वस्थ होना आपके लिए काफी बेहतर होता है, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग ऊर्जा के साथ काम करेगा. इसके लिए आपको पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार लेना चाहिए. आपका मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ऐसे समय में काफी मदद करता है.

Advertisement

परीक्षा की सामग्री को तैयार रखें

आपको परीक्षा की सारी तैयारियां पहले से ही करके रखनी चाहिए. परीक्षा से पहले ही पहचान पत्र, एडमिट कार्ड और सारी आवश्यक सामग्री तैयार करके रख लेनी हमेशा फायदेमंद होता है. आखिरी समय पर एडमिट कार्ड, पेप, परीक्षा केंद्र कहां है, इन सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखें.

परीक्षा के दौरान ध्यान रखने वाली बातें

परीक्षा के दौरान आपको शांत मन से काम करना चाहिए. परीक्षा हॉल में आपको हर सवाल को बराबर अहमियत और उचित समय देना चाहिए. आप अगर मेहनत और समझदारी के साथ काम करेंगे तो आपको इसका फल जरूर मिल सकता है.

---- समाप्त ----