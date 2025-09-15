scorecardresearch
 

UPSC Mains 2025: सवाल का जवाब ना आए तो क्या कहें, कैसे कपड़े पहने...UPSC इंटरव्यू की तैयारी में ये बातें जरूरी

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में प्रिलिम्स और मेन्स पास करना जितना मुश्किल है, उतना ही अहम आख़िरी पड़ाव होता है इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट. यही वह चरण है जहां कैंडिडेट्स की न केवल जानकारी बल्कि आत्मविश्वास, सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और व्यक्तित्व की भी परख की जाती है. इंटरव्यू की सही तैयारी से आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक संतुलित और योग्य उम्मीदवार के रूप में उभरते हैं.

DAF में जो जानकारी लिखी है उसके बारे में इंटरव्यू से पहले अच्छे से पढ़कर जाएं. (Photo: Freepik)
UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, यदि आपने UPSC मुख्य परीक्षा 2025 पास कर ली है, तो अब आपको इंटरव्यू की तैयारी में लग जाना चाहिए. अगर आपने परीक्षा के दो बहुत ही अहम पड़ाव प्रिलिम्स और मेन्स पार कर लिए हैं. अब बारी है तीसरे और आखिरी चरण यानी इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट की.

UPSC इंटरव्यू में कैंडिडेट्स का मूल्यांकन केवल ज्ञान या अकादमिक तैयारी के आधार पर नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि कैंडिडेट एक सिविल सेवक के रूप में कितने उपयुक्त हैं. मेन्स की तैयारी कैसे की जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए यह जानने के लिए हमने दृष्टि ग्रुप के सीईओ विवेक तिवारी से बात की. आइए, सरल भाषा में समझते हैं कि इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए उन्होंने क्या बताया.

डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) को ध्यानपूर्वक पढ़ें

UPSC इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कई सवाल आपके DAF पर आधारित होते हैं. कैंडिडेट का नाम, ज़िले, शौक,शैक्षणिक पृष्ठभूमि, काम के अनुभव और  जिन सेवाओं को फॉर्म में वरीयता दी है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं. ऐसे में कैंडिडेट्स फॉर्म की हर लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. जो भी जानकारी  फॉर्म में भरी है, उसकी तैयारी अच्छे से करें. शौक यानी हॉबिज़ से जुड़े प्रश्नों का अभ्यास करें.

समाचार और घटनाओं पर नज़र रखें, कैंडिडेट्स से देश विदेश की खबरों पर राय मांगी जा सकती है. इंटरव्यू बोर्ड यह देखना चाहता है कि कैंडिडेट किसी मुद्दे पर कितनी समझदारी और संतुलन से आपनी राय प्रस्तुत करते हैं. रोज़ाना अखबार पढ़ें. भारत और विश्व से जुड़े महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों को समझें और सरकारी योजनाओं, नीतियों और बजट जैसे टॉपिक्स को पढ़ें.

मॉक इंटरव्यू आपकी तैयारी को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है. इससे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. इसके लिए कैंडिडेट्स अच्छे कोचिंग संस्थानों द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू का हिस्सा बन सकते हैं. कॉलेज प्रोफेसर, सीनियर्स या जानकार लोगों से फीडबैक लेना भी जरूरी है. इसके अलावा कैंडिडेट्स अपने DAF के आधार पर प्रश्न तैयार करें और उनका अभ्यास करें.

सवाल का जवाब ना आए तो क्या करें?

अपने स्वभाव को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखें, इंटरव्यू में आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है. जवाब देते समय आपका व्यवहार संयमित, विनम्र और तर्कसंगत होना चाहिए. कोई भी सवाल पूछे जाने पर घबराएं नहीं. ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें. यदि कोई सवाल न समझ आए तो स्पष्ट कहें, “माफ कीजिए, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है.”

राज्य के बारे में पढ़कर जाएं

आपने जिन सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) तथा राज्यों को वरीयता दी है उनके बारे में जानकारी रखें, सेवाओं से संबंधित कार्यप्रणाली, चुनौतियों तथा अवसरों के बारे में जानकारी रखें. इसी तरह, यदि आपने किसी विशेष राज्य का नाम DAF में दिया है, तो वहां की राजनीति, संस्कृति, प्रमुख योजनाओं और समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए.

बॉडी लैंग्वेज का खास ध्यान रखें

ड्रेस और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें, इंटरव्यू के दिन की ड्रेसिंग और हाव भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं. फॉर्मल ड्रेस पहनें. पुरुषों के लिए हल्के रंग की शर्ट और पैंट, महिलाओं के लिये साड़ी या सलवार कमीज़. मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करें.
बैठने, बोलने और आई कॉनटेक्ट को बनाए रखने पर ध्यान दें.

खुदपर भरोसा रखें

UPSC इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का दौर नहीं बल्कि इस बात का परीक्षण है कि आप मानसिक रूप से कितने सशक्त हैं. इसलिए नियमित योग और मेडिटेशन करें. खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और खुद पर भरोसा बनाए रखें. UPSC इंटरव्यू एक संवाद की तरह होता है. इसका उद्देश्य यह जानना है कि आप एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं या नहीं.

