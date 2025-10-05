UPSC इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू, महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं

संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता
इस पोस्ट पर आवेदन के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.
क्या होनी चाहिए आयु सीमा
इस पोस्ट पर आवेदन करने वाले की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए.
कैसे होगा सेलेक्शन
इस पोस्ट पर सेलेक्शन के लिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी. इसके बाद मेंस परीक्षा ली जाएगी. दोनों परीक्षा पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
महिला/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी: निःशुल्क
अन्य: 200 रुपये
कैसे करें आवेदन