UPSC सिविल सर्विस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित, ये कैंडिडेट्स बनेंगे IAS-IPS

UPSC 2024 Civil Service Reserve List Out: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2024 के लिए आरक्षित सूची जारी कर दी है, जिसमें IAS, IFS, IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में शेष रिक्तियों को भरने के लिए 114 अतिरिक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अनुरोध पर किए गए इस चयन में सामान्य, EWS, OBC, SC और ST श्रेणियों के उम्मीदवार शामिल हैं.

UPSC ने जारी की आरक्षित सूची: शीर्ष सिविल सेवा पदों के लिए 114 और उम्मीदवारों का चयन, विवरण यहाँ देखें

UPSC आरक्षित सूची 2024: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2024 की आरक्षित सूची से 114 अतिरिक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की घोषणा की है, जिससे भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप 'A' और ग्रुप 'B' के अंतर्गत शेष रिक्तियों को भरने के लिए यह सूची जारी की गई है.

UPSC द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की मांग के बाद ये सिफारिशें की गई हैं। आयोग ने कहा, "कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग के अनुसार, आयोग ने अब सिविल सेवा परीक्षा, 2024 के आधार पर शेष पदों को भरने के लिए 114 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें सामान्य श्रेणी से 94, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से 5, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से 13 और अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों से एक-एक उम्मीदवार शामिल हैं.

UPSC आरक्षित सूची 2024: डाउनलोड करने के चरण

Step 1: UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

Step 2: होमपेज पर, "सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2024 के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवार - आरक्षित सूची" शीर्षक वाले लिंक पर क्लिक करें.

Step 3: सूची पीडीएफ प्रारूप में प्रदर्शित होगी. उम्मीदवार अपना रोल नंबर खोज सकते हैं.

Step 4: भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रति डाउनलोड करें और अपने पास रखें.

Step 5: वैकल्पिक रूप से, उम्मीदवार यूपीएससी आरक्षित सूची 2024 डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया 2025 की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहें.

