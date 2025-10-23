UP में नौकरी का मेला, 51,000+ लोगों को मिलेगा रोजगार, पीएम मोदी देंगे अपॉइंटमेंट लेटर

अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17वें रोजगार मेले में देशभर के 51,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले हैं. जो लोग अभी भी नौकरी की तलाश में हैं और कई जगह रिज्यूमे भेजने के बाद भी सेलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है.

कहां आयोजित किया जा रहा रोजगार मेला

उत्तर प्रदेश के इटावा, भदोही, मेरठ, एटा, बांदा और ललितपुर जैसे जिलों में 31 अक्टूबर तक 10 रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं. इन मेलों में कई बड़ी कंपनियां युवाओं को नौकरी देने आएंगी. इन मेलों में भाग लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी. बस आपको राज्य की आधिकारिक वेबसाइट rojgaarsangam.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से करेंगे बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बात करेंगे और बताएंगे कि सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए कौन-कौन से नए कदम उठा रही है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहेंगे.

किन सेक्टर के लोगों को मिलेगी नौकरी

इन मेलों में युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव जैसे पदों पर नौकरी के मौके मिलेंगे.

किस दिन आयोजित होगा रोजगार मेला

रोजगार मेला का आयोजन 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा. नीचे रोजगार मेला लगने की लिस्ट दी गई है. आप अपने जिला के अनुसार, रोजगार मेला आयोजन स्थल की जानकारी ले सकते हैं.

उत्तर प्रदेश में रोजगार मेलों का कार्यक्रम इस प्रकार है:

राज्य के अलग-अलग जिलों में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं. 24 से 25 अक्टूबर को इटावा (जसवंतनगर) में 100 पदों पर भर्ती होगी. वहीं, 24 अक्टूबर को भदोही जिला रोजगार कार्यालय में 300 पदों के लिए मेला लगेगा. 25 अक्टूबर को मेरठ क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में 350 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

इसके बाद 27 अक्टूबर को एटा के कल्याणी पीजी कॉलेज में 593 पदों, 28 अक्टूबर को बांदा के आरपी प्राइवेट आईटीआई में 20 पदों, और 29 अक्टूबर को ललितपुर में 674 पदों पर भर्ती की जाएगी. 29 से 30 अक्टूबर को खेरी में 50 पदों, 30 अक्टूबर को कौशांबी में 500 पदों, और 31 अक्टूबर को खेरी (आईटीआई राजापुर) में 250 पदों के लिए अवसर मिलेंगे. इसके अलावा 31 अक्टूबर को मेरठ में भी एक और रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 350 पदों पर भर्ती की जाएगी.

नौकरी के लिए कौन कर सकता है आवेदन

इस मेले में नौकरी के लिए 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई, ग्रेजुएट फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

नौकरी अप्लाई करने के लिए क्या है उम्र सीमा

रोजगार मेले में नौकरी के लिए 18 साल से लेकर 35, 40, यहां तक कि 65 साल तक के लोग भी पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. आपकी सैलरी कंपनी और पोस्ट के हिसाब से तय की जाएगी.

किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरुरत

शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र

अनुभव प्रमाण पत्र (अगर हो)

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इंटरव्यू राउंड में आपको इनकी जरूरत पड़ेगी. अगर आपको रोजगार मेले से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो यूपी रोजगार संगम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.

