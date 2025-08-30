scorecardresearch
 

UP Board क्लास 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, चेक करें डिटेल 

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा. 

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 6 सितंबर, 2025 है. ( Photo: India Today)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी (The Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण तिथियों को संशोधित किया है. छात्र, अभिभावक और शिक्षक आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर संशोधित कार्यक्रम देख सकते हैं. नए नोटिस के अनुसार, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2025 है और जमा किए गए परीक्षा शुल्क से संबंधित जानकारी अपलोड करना 6 सितंबर, 2025 को मध्यरात्रि 12 बजे तक किया जाना चाहिए.

कक्षा 9 और 11 की पंजीकरण तिथियों में संशोधन
इस बीच, यूपी बोर्ड ने यूपीएमएसपी कक्षा 9 और 11 परीक्षा 2026 के लिए पंजीकरण तिथियों को भी संशोधित किया है. पंजीकृत विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क का विवरण चालान के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि, साथ ही संस्था के प्रधान द्वारा उनका शैक्षणिक डेटा आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2025, रात्रि 12 बजे तक है.

यहां चेक कर लें डेट
संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों के डेटा (नाम, जन्मतिथि, माता/पिता का नाम, जेंडर, विषय, फोटो आदि) का सत्यापन 11 से 13 सितंबर, 2025 के बीच किया जाएगा. संस्था प्रमुख द्वारा छात्रों की जानकारी में सुधार और अद्यतन जानकारी को आधिकारिक पोर्टल पर पुनः अपलोड करने की अवधि 14 से 20 सितंबर, 2025 के बीच, मध्यरात्रि 12 बजे तक होगी. इस अवधि के दौरान किसी भी नए छात्र का विवरण स्वीकार/अपलोड नहीं किया जाएगा और पंजीकृत अभ्यर्थियों की फोटोयुक्त सूची और ट्रेजरी शीट की प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2025 है. 

