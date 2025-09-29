scorecardresearch
 

UKSSSC पेपर लीक: प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने पहुंचे CM धामी, CBI जांच के दिए आदेश

UKSSSC Paper Leak: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और उन्होंने सीबीआई जांच की घोषणा की है.

पुष्कर सिंह धामी छात्रों से मुलाकात करने परेड ग्राउंड भी पहुंचे थे. (File Photo, PTI)
UKSSSC Paper Leak: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री धामी देहरादून में परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान सीएम धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की.

बता दें कि यूकेएसएससी के पेपर लीक के आरोपों के बाद 21 सितंबर को उम्मीदवारों ने प्रदर्शन करना शुरू किया था. प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने मांग की थी परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच की जाए. अब मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है.

हल्द्वानी में पुलिस की कार्रवाई

वहीं, हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों पर पुलिस ने कार्रवाई की है. हल्द्वानी में की गई पुलिस कार्रवाई में भूख हड़ताल पर बैठे युवा भूपेंद्र कोरंगा और उनके साथियों को जबरन उठा लिया गया है. इसके बाद भारी हंगामा हो गया और मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. साथ ही पुलिस पर अभद्रता के आरोप भी लगे. हल्द्वानी में महिला प्रदर्शनकारियों ने अभद्रता के आरोप लगाए हैं.

पहले बनाई गई थी SIT

इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि सीबीआई जांच की मांग भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का षड्यंत्र है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में कई साल लग जाते हैं, जिससे भर्ती परीक्षाएं ठप हो जाती हैं. साथ ही सरकार ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था. इस टीम की निगरानी एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
TOPICS:

