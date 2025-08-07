पटना में STET अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

पटना के जेपी गोलंबर पर S-TET अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. गुरुवार को सैकड़ों अभ्यर्थी टीआरई-4 (टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम -4) से पहले STET (State Teacher Eligibility Test ) करवाने की मांग को लेकर जेपी गोलंबर पर जुटे थे.

कई घंटों से वहां विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही थी. पुलिस ने विद्यार्थियों के हुजूम को रोकने के लिए सड़क किनारे बैरिकेडिंग कर दी थी. इस वजह से वहां जाम लग गया था और वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है. सड़क खाली कराने के लिए पुलिस ने वहां से लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया.

सड़क खाली कराने के लिए पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा

बार-बार जेपी गोलबंर से भीड़ को हटाने की चेतावनी देने के बावजूद भी जब लोग वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया. इसके बाद भीड़ को वहां से खदेड़ कर चौराहे को खाली कराया गया. इस दौरान कई अभ्यर्थियों को चोट आई और वहां भगदड़ मच गई. इस दौरान दो अभ्यर्थियों का सिर फूट गया.

शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र

आंदोलन करने वाले छात्रों ने बताया कि हमलोग यहां शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी बीच पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज कर दिया. हमलोग टीआरई-4 से पहले STET की परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे.

छात्रों को पुलिस ने काफी दूर-दूर तक लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया. इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने राज्य के दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे हुए थे. इस वजह से वहां कई घंटों से ट्रैफिक जाम था.

