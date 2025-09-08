'हमारे यहां तो नौकरियों की बोली लग जाती है...' यूपी-बिहार से बंगाल SSC देने पहुंचे कैंडिडेट्स!

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुए भर्ती घोटालों के बाद भी 7 सिंतबर को हुई एसएससी परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी मौजूद रहे. दरअसल, पिछले कुछ सालों में एसएससी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई थीं, जिसके बाद कोर्ट के आदेश को लेकर 26 हजार भर्तियां भी रद्द कर दी गई थीं. अब बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के आने से पश्चिम बंगाल एसएससी परीक्षा फिर से चर्चा में आ गई है.

इस परीक्षा में पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गाजीपुर, गोंडा और लखनऊ, झारखंड के देवघर और हजारीबाग, बिहार के भागलपुर, पटना और गया जैसे स्थानों से कैंडिडेट्स पश्चिम बंगाल के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा देने आए थे.

'नई भर्ती नहीं निकल रही'

परीक्षार्थियों में कहना है कि कि उनके गृह राज्यों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. उत्तर प्रदेश के छात्रों ने बताया कि पिछली भर्ती परीक्षा 2022 में हुई थी और तब से कोई नई भर्ती की घोषणा नहीं की गई है. बिहार और झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि व्यापक भ्रष्टाचार के कारण योग्य उम्मीदवार उनके राज्यों में नौकरियों से वंचित हैं.

कई परीक्षार्थी अपने परिवार और छोटे बच्चों को छोड़कर यहां आए हैं. हज़ारीबाग की पूजा प्रमाणिक नाम की एक महिला तो अपने आठ महीने के बच्चे को लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचीं. उन्होंने बताया, 'हमारे राज्य में, नौकरियां सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाती हैं. कम से कम यहां तो हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत का सही फल मिलेगा.'

दिलचस्प बात यह है कि कई छात्रों ने स्वीकार किया कि उन्हें पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले की जानकारी थी, लेकिन वे इससे बेपरवाह रहे. उनका जवाब था, 'इससे हम पर कोई असर नहीं पड़ता. इस बार परीक्षा प्रक्रिया साफ़-सुथरी और पारदर्शी लग रही है. हमारा मानना ​​है कि केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन होगा.'

