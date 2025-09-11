scorecardresearch
 

Feedback

SSC ने बदली नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, अब ऐसे तैयार होगा कैंडिडेट्स का स्कोरकार्ड

सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अहम बदलाव किया है. नई प्रणाली के तहत अब उम्मीदवारों की तुलना उनकी शिफ्ट के आधार पर पर्सेंटाइल से की जाएगी.

Advertisement
X
SSC की भर्ती परीक्षाओं में मूल्यांकन का तरीका अब बदल गया है. (Photo: Freepik)
SSC की भर्ती परीक्षाओं में मूल्यांकन का तरीका अब बदल गया है. (Photo: Freepik)

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने भर्ती परीक्षा में पारर्दशिता बनाए रखने के लिए अपना नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है.  नई प्रणाली सभी उम्मीदवारों के लिए समान और निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए डिज़ाइन की गई है. अगर किसी शिफ्ट में पेपर कठिन या आसान था. तो भी सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन बराबरी से होगा, ताकि किसी को नुकसान या फायदा न मिले.

इससे पहले कठिनाई के फर्क को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता था ताकि जिस शिफ्ट में पेपर कठिन रहा था उस शिफ्ट के कैंडिडेट्स को परेशानी ना हो. अब बदलाव करके आयोग ने समप्रतिशत विधि अपनाई है, जिससे नतीजे और ज्यादा सही और निष्पक्ष होंगे.

SSC की नई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है

सम्बंधित ख़बरें

SSC CGL टियर 1 परीक्षाएं 12 से 26 सितंबर, 2025 तक होगी. इसके जरिए 14,582 पदों भरें जाएंगे. ( Photo: ssc.gov.in)
SSC CGL 2025 टियर-1 परीक्षा की सिटी स्लिप जारी, जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड 
SSC Exams in West Bengal
'हमारे यहां तो नौकरियों की बोली लग जाती है...' यूपी-बिहार से बंगाल SSC देने पहुंचे कैंडिडेट्स! 
SSC Exam: The Chairmans Response to Students Issues
परीक्षा में बदइंतजामी से अनियमितता तक... देखें SSC चेयरमैन का जवाब  
SSC chairman S Gopalakrishnan
परीक्षा से कुछ मिनट पहले SSC कैसे तैयार करता है प्रश्न? चैयरमैन ने बताया- पेपर सेट करने का फॉर्मूला 
13 अगस्त को होने वाली SSC-CGL की परीक्षा स्थगित, अब इस दिन होगा एग्जाम 

नई प्रक्रिया के तहत, औसत और अंकों में अंतर से हटकर, उम्मीदवारों की संबंधित शिफ्टों में उनकी रैंक या पर्सेंटाइल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. उदाहरण के लिए, एक शिफ्ट में 80 प्रतिशत परीक्षार्थियों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार को दूसरी शिफ्ट में 80% परीक्षार्थियों से बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार के बराबर माना जाएगा.

यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन उसी पाली में उनके सहपाठियों की तुलना में किया जाए, जिससे कठिनाई स्तरों में अंतर के बावजूद विभिन्न पालियों में निष्पक्ष तुलना संभव हो सके.  इससे गलत रैंकिंग नहीं होगी और मुश्किल पेपर देने वाले छात्रों को भी बराबरी का फायदा मिलेगा.

Advertisement

छात्रों के विरोध के बाद लागू हुए सुधार

कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों और कोचिंग संस्थानों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, आयोग ने हाल के महीनों में कई सुधार लागू किए हैं. प्रदर्शनकारियों ने परीक्षाओं के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों और संचालन संबंधी समस्याओं को उठाया था, जिसके कारण अधिक पारदर्शिता की मांग उठी थी.

हाल ही में जारी एक परामर्श में, SSC ने चल रही या पिछली परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार के विरुद्ध भी चेतावनी दी है। इसने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (PEA अधिनियम, 2024) के सख्त प्रावधानों का हवाला दिया, जो सभी संबंधित अपराधों को संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय के रूप में वर्गीकृत करता है।

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement