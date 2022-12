Schools-Colleges Closed: चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के चलते इन शहरों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Schools-College Closed: दक्षिण भारत में भारी बारिश और चक्रवात तूफान 'मैंडूस' के पूर्वानुमान के आधार पर चेन्नई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, कांचीपुरम के सभी स्कूलों और कॉलेजों को 9 दिसंबर 2022 को बंद रखने का फैसला लिया गया है. इन शहरों में पिछले कई दिनों से मौसम का कहर जारी है, आम जन-जीवन प्रभावित हुआ है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की गई है.

इससे पहले मुथुपेट दरगाह में "कंदूरी (चंदन बर्तन) विझा" के मद्देनजर 5 दिसंबर को तिरुवरुर जिले के स्कूल बंद थे. 7 दिसंबर को तमिलनाडु के तिरुवरुर, तंजावुर जिलों में स्कूल बंद थे. वहीं आज, 08 दिसंबर को भी कई जिलों में स्कूल बंद थे. अब 9 दिसंबर को भी छात्रों की छुट्टी की घोषणा की गई है. तिरुवल्लूर के जिलाधिकारी ने ट्विट कर यह जानकारी दी है.

#Mandous #rainholiday Based on rain and cyclone forecast , holiday is announced for all the schools and colleges in Tiruvallur district for tomorrow ie, 9th December,2022. Thank you. District Collector, Tiruvallur.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब गहरे दबाव में बदल गया है. कराईकल से लगभग 420 किमी ईएसई पर चक्रवाती तूफान मैंडूस आज शाम तक तेज हो गया. तूफान, 09 दिसंबर की आधी रात के आसपास महाबलीपुरम के आसपास उत्तर तमिलमाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा को पार कर सकता है.

CS Mandous about 420km ESE of Karaikal,intensify into SCS by today https://t.co/sQp1nWKa2q move WNW, weaken into CS and cross north TN, Puducherry and south AP coast bw Puducherry and Sriharikota around Mahabalipuram as CS around midnight of 09 Dec pic.twitter.com/3kFlZ99Xtw