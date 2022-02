School College Reopen: देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना सहित कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज आज मंगलवार, 01 फरवरी से शुरू हो रहे हैं. बच्‍चे लंबे समय के बाद ऑफलाइन क्‍लासेज़ के लिए आ सकेंगे. कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच देश भर के स्कूल मार्च से बंद कर दिए गए थे.

जहां एक ओर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में स्कूल आज 01 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, वहीं दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश में अभी स्‍कूलों को अभी खोलने पर सहमति नहीं बनी है. जिन राज्‍यों में स्‍कूल खोले जा रहे हैं, वहां कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करते हुए क्लासेज़ होंगी. छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ ही कक्षाओं में हिस्‍सा ले सकेंगे.

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मंगलवार, 01 फरवरी से ऑफलाइन कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा विशेषज्ञों के परामर्श के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है.

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्कूल और कॉलेज 01 फरवरी से फिर से खुले हैं. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शनिवार को इसकी घोषणा की है. राज्य के अन्य हिस्सों में, प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूल पिछले सप्ताह खुल चुके हैं.

