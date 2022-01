Delhi School Update: दिल्‍ली में अब शैक्षणिक संस्‍थानों को खोलने की मांग तेज होती जा रही है. दिल्‍ली सचिवालय और ITO पर पैरेंट्स और टीचर्स का प्रदर्शन जारी है. मांग की जा रही है अन्‍य राज्‍यों की तरह अब दिल्‍ली में भी स्‍कूल-कॉलेज ऑफलाइन क्‍लासेज़ (Offline Classes) के लिए खोल दिए जाएं. पिछले सप्‍ताह हुए कोरोना समीक्षा बैठक में दिल्‍ली प्रशासन ने अभी स्‍कूलों को खोलने से इंकार कर दिया है, जिसके बाद से ही पैरेंट्स और टीचर्स इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं.

बता दें कि दिल्‍ली पैरेंट्स एक डेलिगेशन, पिछले सप्‍ताह इन्‍हीं मांगों के साथ उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात करने गया था. उन्‍होंने तर्क रखा था कि लंबे समय से बंद स्‍कूलों के चलते एक पूरी जेनरेशन पिछड़ रही है. बगैर ऑफलाइन क्‍लासेज़ के बच्‍चों के मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है. शिक्षामंत्री सिसोदिया ने भी इन मांगों पर सहमति जताई थी जिसकी जानकारी उन्‍होंने ट्वीट के माध्‍यम से दी थी. इसके बाद यह उम्‍मीद की जा रही थी 01 फरवरी से स्‍कूल खोले जा सकते हैं, मगर दिल्‍ली प्रशासन ने अभी इसका निर्णय नहीं लिया.

I agree with their demands.



We closed school when it was not safe for children but excessive caution is now harming our children.



A generation of children will be left behind if we do not open our schools now. https://t.co/UgIwQjJZbo