School Closed: इस राज्य में 10वीं-12वीं तक के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद, परीक्षाएं भी की गईं स्थगित

School Closed in Tamil Nadu: तमिलनाडु सरकार ने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला किया है. राज्य सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना महामारी के कारण, 19 तारीख से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. एग्जाम की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी.

#TamilNadu govt decides to closed down schools from first standard to 12th standard till January 31.



Govt says that due to the pandemic concerns, the examinations which were to begin on 19th also stands postponed. The dates will be announced later.#IndiaFightsCorona